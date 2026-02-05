Expresidente peruano Martín Vizcarra vuelve a la cárcel tras 16 días hospitalizado

Lima – El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) salió este jueves de la clínica donde estuvo ingresado desde el 20 de enero tras una intervención quirúrgica en la especialidad de urología y regresó a la prisión de Barbadillo, conocida como «la cárcel de los presidentes» de Perú, según informaron fuentes oficiales.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la agencia del Gobierno a cargo de las cárceles peruanas, agregó que el exmandatario regresó a la prisión con una situación médica estable y continuará con el monitoreo de su estado de salud, en coordinación con el Área Médica del penal de Barbadillo, donde han sido recluidos varios exmandatarios peruanos procesados o condenados por corrupción, entre ellos Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 a 14 años de prisión, tras ser hallado culpable de haber recibido sobornos por más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) durante su gestión como gobernador de la región sureña de Moquegua (2011–2014), antes de llegar a la Presidencia, a cambio de adjudicar las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

El pasado 21 de enero, el abogado del expresidente, Erwin Siccha, solicitó en audiencia pública la suspensión de la condena de 14 años de prisión impuesta a Vizcarra, hasta que se resuelva la apelación del fallo, alegando los problemas renales que padece. La petición fue rechazada por la Tercera Sala Penal de la Corte Suprema de Perú.

La defensa había argumentado que los problemas de salud de Vizcarra empezaron el pasado 5 de enero, pero que «se ha visto agravado en su salud porque no le han dado una atención oportuna» en la prisión.

Hasta el día de su sentencia, Vizcarra recorría el país en campaña con su partido, con la expectativa de ser candidato presidencial por Perú Primero en las elecciones de este año, y mantenía una fuerte presencia y popularidad en redes sociales, pese a haber sido inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos durante 10 años.

En su lugar se postula a la Presidencia su hermano Mario Vizcarra, que busca ganar los comicios para reivindicar a su hermano frente a una sentencia que él y sus seguidores califican de arbitraria e injusta. JS