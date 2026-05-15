Expresidente peruano Humala pide libertad tras anularse causas contra Fujimori y Kuczynski

Lima – El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumple una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero a raíz de los fondos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales, reclamó nuevamente salir en libertad después de que la Justicia peruana archivara los procesos por los mismos motivos contra la candidata presidencial Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

«El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido. Entonces, ¿por qué yo sigo en prisión?», se preguntó Humala, a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

«Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que ha sufrido el nacionalismo. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. Seguiré luchando para encontrar justicia», apuntó el exmandatario.

Mientras Humala fue condenado por lavado de dinero al no haber declarado los fondos que la compañía brasileña aseguró haber entregado para financiar su campaña electoral de 2011, Fujimori y Kuczynski quedaron librados de procesos similares por haber ocultado aportes económicos de distintas entidades para costear sus campañas, entre ellas también Odebrecht.

El argumento dispuesto por el Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori es que en el momento de los hechos, para acreditar el delito de lavado de dinero, el receptor de los fondos debía conocer el origen ilícito del dinero, lo que la Fiscalía no ha podido hasta el momento reunir indicios de que los políticos sabían que el dinero procedía de la Caja B de Odebrecht destinada para sobornos y pagos irregulares.

Ese mismo criterio fue aplicado por la Justicia peruana en el proceso seguido contra Kuczynski al disponerse el sobreseimiento de esta causa contra el exmandatario.

Junto a Humala también fue condenada su esposa Nadine Heredia, quien recibió asilo por parte de Brasil.

El expresidente se encuentra actualmente recluido en la prisión de Barbadillo, conocida como la cárcel de los exmandatarios peruanos, al albergar exclusivamente a exgobernantes del país. Allí estuvo Alberto Fujimori (1990-2000) y actualmente también están recluidos Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). JS