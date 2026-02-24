Expresidente panameño Ricardo Martinelli vinculado a sobornos de Odebrecht, según Fiscalía

Ciudad de Panamá – El juicio por el caso Odebrecht en Panamá se reanudó este lunes tras una pausa de al menos diez días para dar paso a su etapa final, en la que la Fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos, que vinculan al expresidente Ricardo Martinelli, acusado de blanqueo de capitales, con los «pagos corruptos» de sobornos realizados por la constructora brasileña.

«Qué corrobora la investigación, evidentemente, que si estamos ante un acusado que era el presidente de la República, tiene que haber recibido de muchas más maneras (pagos de sobornos) que el resto de las personas, pero que también lo llevan al mismo destino: a prever razonadamente, porque no solo coordinaba de manera directa con los colaboradores, sino que también lo hacía con los ministros que también se beneficiaron, pero que directamente recibía él este beneficio y a través de sus empresas», alegó la Fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo.

En esa línea, la fiscal declaró ante la jueza de la causa, Baloisa Marquínez, que para el expresidente Martinelli «también se ha probado por parte del Ministerio Público el prever razonadamente la conducta».

«El señor expresidente sabía y tenía conocimiento que los dineros que recibía (…) eran provenientes de pagos corruptos, de pagos de coimas a través de las pagadoras de Odebrecht. Por ende, también es autor de la conducta (establecida en el Código Penal) como autor del delito de blanqueo de capitales», indicó la fiscal Morcillo que, en la primera parte de sus argumentaciones, solicitó al tribunal la condena de seis acusados y la absolución de otro.

Entre los asistentes virtuales se encontraba el exmandatario Martinelli (2009-2014), al estar asilado en Colombia después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por otro caso, conocido como ‘New Business’.

La audiencia arrancó con los «alegatos finales» de la Fiscalía panameña, que resumió sus pruebas reforzadas con documentos internacionales, como del Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Policía de Andorra, así como declaraciones de colaboradores brasileños.

También se hizo referencia al juicio del caso Odebrecht en Estados Unidos, en el que los hijos del expresidente Martinelli fueron condenados a cárcel al admitir haber pagado sobornos, y se mostraron documentos de las presuntas transferencias en bancos supuestamente involucrados.

Ambos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección» de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre», como alegó su defensa.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.

La fiscal Morcillo, en su alegato sobre la relación del acusado -el expresidente Martinell- con el acuerdo de pena suscrito por los hermanos Martinelli, señaló que estos ,»suscriben y admiten la participación y conocimiento previo del expresidente de la República».

Morcillo también mencionó las pruebas sobre los aportes que hizo Odebrecht a la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La Fiscalía explicó el esquema de corrupción que habría usado la constructora brasileña para presuntamente blanquear capitales por medio del uso de sociedades interpuestas, otras ficticias sin actividad, movimientos bancarios sin justificar, fracciones de pagos bancarios y cambios constantes de dinero.

Tras esta etapa de alegatos finales, que se espera que se alargue hasta el viernes, el Tribunal podrá apegarse al término de 30 días que establece la Ley para emitir la sentencia.

La investigación se abrió en 2015 en Panamá, fue archivada, reabierta en 2017 -luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá- y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó en Panamá más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano. JS