Expresidente Lobo Sosa señala que uno de los implicados en el crimen de su hijo fue descuartizado en la cárcel

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-20214), contó este miércoles que uno de los implicados en el asesinato de su hijo Said Lobo Bonilla fue descuartizado en el interior de la cárcel donde estaba privado de libertad.

“El señor que capturaron aquí (Tegucigalpa) porque se hirió a uno de los delincuentes lo metieron preso y lo ejecutaron en la cárcel con saña y lo desmembraron”, dijo al canal CHTV.

Comentó que los policías capturaron a esta persona que era uno de los gatilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que fue herido en el crimen de su hijo y luego lo asesinaron, y seguido desmembraron su cuerpo.

Lobo Sosa indicó que el crimen contra su hijo fue un operativo de alto nivel ejecutado por expertos y financiado por una “mano grande”.

Este miércoles, el exmandatario hondureño se apersonó al Ministerio Público para conocer los avances de la investigación en el crimen de su hijo y tres jóvenes más: José Salomón Vásquez Chávez, Norlan Enrique Rivera Rodríguez y Luis Armando Zelaya Rivera.

Se reunió con el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, y contó que éste nombró una comisión de fiscales para viajar a Estados Unidos con el afán de conocer el testimonio de uno de los implicados en el crimen de los jóvenes.

Según Lobo Sosa, el miembro de la MS-13, Gerson Cuadra Soto, recluido en Nebraska, declaró que posee información que quien ordenó el crimen de Said Lobo.

Este miembro de la MS-13 afirmó que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue quien ordenó el asesinato y amenazó a su otro hijo Fabio Lobo si testificara en el juicio en su contra.

Por el crimen de Said Lobo, fueron condenados: Ever Ezequiel Espinoza Martínez (96 años), Daniel Alejandro Almendárez Ordóñez (96 años), Erick David Macías Rodríguez (12 años, muerto) y Norma Alicia García (12 años y ocho meses).

Pero solo Erick David Macias perdió la vida en 2024 estando recluido en la cárcel de “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara. AG