Expresidente Lobo Sosa considera que Zambrano tiene posibilidad de ser candidato del PN

Tegucigalpa – El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), señaló este lunes que el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, tiene enormes posibilidades para ser el próximo presidenciable del Partido Nacional.

“Ceo que él (Zambrano) tiene una enorme posibilidad, debe de cuidar con quienes se va a rodear porque hay algunos que pueden hacerle daño y comprometerle su candidatura”, declaró a la emisora Radio América.

Comentó que Zambrano debe tomar como ejemplo el caso del presidente Nasry Asfura en las elecciones generales del 2021 para no sufrir una derrota.

Recordó que la primera elección a la que compitió Nasry Asfura en 2021, perdió porque no pudo separarse del entonces mandatario Juan Orlando Hernández, en una época donde predominaba el “fuera JOH”.

Añadió que el caso de Rixi Moncada, perdió en las últimas elecciones generales porque sufrió un voto de castigo en contra de la pareja Xiomara Castro-Mel Zelaya.

“La gente vota en contra de en estos tiempos y vota masivamente en contra de aquellos que creen que le hicieron daño”, reflexionó.

Señaló que los hondureños aprendieron y saben que ahora tiene el poder de sacar a un gobierno que no le gusta y no les deja satisfecho.

En otro tema, calificó de error que Asfura asuma la Secretaría de Salud señalando que los asuntos de la Presidencia acaparan la agenda como para asumir la responsabilidad de una dependencia del Estado.

Aconsejó que busque un colaborador con experiencia y capacidades en esta rama que le permita un descargo de esta responsabilidad.

Incluso pidió que designe a uno de los tres vicepresidentes que tiene el Partido Nacional para que se encargue del Comité Central (CCPN) y no quede abandonado e inactivo durante su mandato. AG