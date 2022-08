Lobo Sosa: confío que habrá justicia por crimen de Said, dice que acusación de EEUU contra él “es una mentira”

Tegucigalpa – Porfirio Lobo Sosa,expresidente de la República (2010-2014), se refirió este martes al asesinato de su hijo Said Lobo Bonilla, dijo que confía en la justicia de Honduras como en la de Estados Unidos (EEUU), y en que se hará una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido el pasado 14 de julio en Torre Morazán en la capital Tegucigalpa.

Comenzó diciendo que el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en Tegucigalpa, Honduras, están investigando de lleno la masacre donde mataron a su hijo y tres jóvenes más cuando salían de un centro nocturno hace un poco más de dos semanas en el bulevar Morazán.

En ese sentido amplió en declaraciones a Radio América “eso lo hacen de oficio en cualquier lugar donde muere un ciudadano de los Estados Unidos. Ellos investigan y han sido muy diligentes y amables, hemos estado en contacto con ellos también”.

Consecuentemente añadió que es importante y confía en que las autoridades hondureñas como las estadounidenses, logren esclarecer los hechos y que los responsables del homicidio múltiple donde fallecieron además de su hijo tres jóvenes más, sean castigados con todo el peso de la ley.

Relató que el crimen contra su hijo sigue siendo un hecho que les sorprendió mucho a su familia, ya que sus hijos y menos su núcleo familiar nunca recibieron algún tipo de amenaza y que la noche en que Said Lobo Bonilla fue vilmente acribillado, pensaba que estaba en Juticalpa, Olancho y no en Tegucigalpa.

Lobo Sosa, aunque no mencionó nombres ni más detalles, no descartó que en la masacre haya habido algún tipo de autoridad involucrada, debido a que se trata de una operación sofisticada y de alto impacto, con logística y actuación de alto nivel para asesinar a sangre fría a gente inocente.

Corte Suprema, Lista Engel y Extradición

El exgobernante de hondureño además se refirió a otros temas como al proceso de selección y elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y temas que le podrían involucrar directamente a él, en cuanto a enfrentar la justicia nacional o internacional si es el caso.

Por otra parte, fue consultado sobre el proceso de elección del nuevo Poder Judicial y dijo que al final es una decisión del Poder Legislativo, quien, con el respaldo de varias organizaciones de la sociedad civil, que incluye sectores como la academia, empresa privada, derechos humanos y obreros, pero al final el Congreso que tiene la última palabra.

“En ninguna parte del mundo la decisión no es política; es política y que no vengan con cuentos”, subrayó y concluyó sobre este tema, luego se refirió a temas como la Lista Engel publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y donde figura su nombre, además refirió al proceso de extradición hacia Norteamérica.

“Ahí estoy yo porque dicen que llegó un narcotraficante y me dio 500 mil dólares y yo le di contratos, mire que mentira, en primer lugar, es falso que me hayan dado esa cantidad de dinero y en segundo, el presidente no otorga contratos, sino los ministros”, externó.

Finalizó diciendo que a quienes aseguran que es uno de los próximos extraditables hacia Estados Unidos, que digan lo que quieran, a mí no me importa, yo estoy listo para cuando me llamen, y yo qué culpa tengo que un hijo esté guardando prisión por cosas que no sabía”. JP