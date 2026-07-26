Expresidente Hernández regresa a Honduras

Tegucigalpa/Comayagua – El expresidente Juan Orlando Hernández llegó este domingo a Honduras. Lo hizo a las 8.40 de la mañana a través del aeropuerto internacional de Palmerola en Comayagua, procedente de los Estados Unidos donde enfrentaba una condena de 45 años de prisión de los que, a los cuatro años, fue indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.

– El expresidente indultado en EEUU pide que su proceso penal en Honduras no se politice.

El ingreso de la aeronave privada registro N606WJ al país ha sido precedido por la expectativa pública y el interés social y político ya que se trata de un caso inédito en la vida institucional hondureña.

Previo a su llegada a Honduras, una intensa campaña mediática y un despliegue emocional de comunicaciones públicas, especialmente en plataformas digitales y medios locales de prensa, han rodeado el acontecimiento que ha sido diseñado, incluso con un protocolo ceremonial y de seguridad y prensa establecidos.

A su llegada el expresidente vestía camisa blanca, pantalón jeans y zapatos tipo burro, su rostro denotaba mucha alegría y emoción, salió de la aeronave después de que de la misma descendieron sus acompañantes el abogado estadounidense defensor de su causa Renato Stabile, sus amigos inseparables, los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y René Barrientos.

El exgobernante fue el último en bajar de la aeronave que lo trajo desde EEUU hacia Honduras, donde permaneció los últimos 1 mil 557 días.

Inmediatamente puso pie en tierra, Hernández levantó sus manos para saludar a sus parciales y familia desplegada en la terminal aérea de Palmerola. El círculo familiar más cercano lo esperaba en la pista, donde minutos después se fundieron en un abrazo. Luego caminaron un metros y se hincaron para orar juntos.

Hernández Alvarado procedió a presentar su documentación de ingreso al país como ciudadano hondureño ante las autoridades migratorias. Una caravana de vehículos lo esperaba para el traslado a un reunión con las personas más cercanas.

Luego salió para abordar la paila de un vehículo pickup y saludar a las centenares de personas que concurrieron a su encuentro en la terminal de Palmerola. “Gracias, gracias, gracias…”, fueron las palabras que repetía a sus simpatizantes mientras levantaba las manos para saludar una y otra vez.

“Feliz, alegre de estar en mi tierra de nuevo. Sabía que iba a regresar, pero no sabía que sería así, estoy agradecido con Dios”, dijo en cortas declaraciones a la prensa que lo abordaba.

Programa establecido

De acuerdo al cronograma difundido por la familia de Hernández, a las 9:30 a. m., se dirigirá al lugar denominado Finca Rocío, donde realizará por primera vez a su llegada a Honduras una participación pública para dirigirse a los que fueron a recogerlo a la terminal aérea. Lo acompañarán su familia y personas cercanas.

Luego, se tiene previsto una segunda intervención desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa aproximadamente a las 2.00 de la tarde de este domingo.

Su esposa, Ana García, declaró que colocará el anillo matrimonial que ha guardado desde el 14 de febrero de 2022 que fue arrestado en su vivienda.

Se prevé que, concluidas las actividades, el expresidente Hernández caminara hacia su hogar, lugar del cual fue retirado hace más de cuatro años como muestra de agradecimiento, según informó su esposa Ana García. PD