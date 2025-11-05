Expresidente Hernández denuncia que su extradición fue una conspiración de Libre con narcos

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), reveló este miércoles que la izquierda radical y los narcotraficantes conspiraron para impedir que él ganara en las elecciones generales de 2013.

La exprimera dama Ana García de Hernández divulgó en sus redes sociales la carta pública del exmandatario hondureño señalando que los narcos reconociendo que debían apoyar al Partido Libertad y Refundación (Libre) porque era la única alternativa para revertir la extradición.

La carta señala que uno de los narcotraficantes que testificó en el juicio, se reunió con el Departamento de la Justicia de EEUU y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), para ofrecer cooperación a cambio de reducir sus condenas, vivir protegidos en Estados Unidos y evitar la deportación a Honduras.

Mencionó que en las reuniones, los narcos fueron interrogados sobre políticos y funcionarios hondureño, entregaron nombres, pero nunca el suyo.

Indicó que el narco que testificó en su juicio y grabó los videos, fue interrogado si tenía pruebas para respaldar las acusaciones, pero que nunca tuvo videos, ni documentos, ni evidencia alguna.

Por otro lado, subrayó que la izquierda radical de Honduras y de Venezuela lanzó ataques de campaña contra su gobierno, tildándolos de “narcodictadura”.

Hernández Alvarado indicó que el objetivo de los ataques de la izquierda política era ocultar sus vínculos con el narcotráfico, que son confirmados en la actualidad a través de videos y testimonios divulgados.

Asimismo, consideró que estas falsas acusaciones contra su persona buscaban desviar la atención de la verdadera narcodictadura, el régimen autoritario de sus aliados en Venezuela.

Admitió que se sumó a la campaña en su contra políticos radicales de izquierda de EEUU y algunos funcionarios que contribuyeron el camino para que el Partido Libre llegara a la presidencia de Honduras.

Lamentó que la administración de Joe Biden (2021-2025) concretó un acuerdo con Libre para impulsar su extradición y posterior condena en EEUU por delitos relacionados al narcotráfico.

Remarcó que la confabulación con EEUU es un hecho reconocido por altos funcionarios de Libre.

El exmandatario hondureño afirmó que seguirá contando lo que sucedió, la situación del país es el resultado de una conspiración política y criminal que empezó hace más de una década. AG