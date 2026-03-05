Expresidente Hernández denuncia persecución política tras no revocatoria de orden de captura

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) denunció que está siendo objeto de persecución política tras conocer la resolución judicial de no revocar la orden de captura en su contra.

Este jueves, un juez declaró sin lugar la petición de revocar la orden de captura y alerta internacional para el exmandatario hondureño que está siendo acusado de la comisión del delito de lavado de activos.

En ese sentido, Hernández Alvarado confirmó que hace algunos días fue informado de la resolución del juez de que pudiera presentarse de manera voluntaria en Honduras.

“A diferencia de muchos otros casos en los que sí se ha permitido la presentación voluntaria de los acusados, en mi caso no se está permitiendo”, se quejó en su cuenta de red social “X”.

Adelantó que su equipo de defensa interpondrá un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr retornar al país.

Cabe recordar que el expresidente fue sentenciado a 45 años de prisión en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Hernández Alvarado en noviembre del 2025. AG