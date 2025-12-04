Expresidente Hernández agradece a Trump su libertad y dice fue víctima de Biden y Kamala Harris

Tegucigalpa – El expresidente Juan Orlando Hernández, volvió a utilizar sus redes sociales después de ser indultado y a través de su primer posteo agradeció al mandatario estadounidense Donald Trump y dijo que fue víctima del exgobernante Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris.

Hernández condenado a 45 años de cárcel por tres delitos de narcotráfico en Estados Unidos recibió un indulto que le permitió recobrar su libertad el 01 de diciembre.

Hoy volvió a utilizar sus redes sociales y usó las mismas para agradecer su libertad y exponer que fue una víctima.

A continuación Proceso Digital reproduce el mensaje publicado por Hernández:

GRACIAS A DIOS. Toda la gloria sea para Él. Soy un hombre libre.

Lo dije cuando salí de mi casa, lo dije cuando fui condenado injustamente, y lo digo hoy que he recuperado mi libertad. Soy inocente.

Mi profundo agradecimiento va para el Presidente @realDonaldTrump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar.

A mi familia y a mis amigos que nunca dejaron de luchar y orar por mí, gracias. A mi querida Honduras, seguiré defendiendo todo lo que construimos juntos.

Fui víctima de un montaje del gobierno de Biden y Harris y del deep state a través de un juicio manipulado. No había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse. Aun así, la verdad sobre mi inocencia prevaleció.

Presidente Trump, gracias por escuchar y responder cuando más se necesitaba. Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación. Tiene mi respeto y mi gratitud para siempre.

Pronto compartiré más con ustedes.

EXPRESIDENTE DE HONDURAS JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ