Expresidente Hernández: “al igual que usted, presidente Trump, yo he sufrido persecución política”

Tegucigalpa– Mediante una carta el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió el indulto al mandatario estadounidense Donald Trump, a quien llamó “su excelencia”.

En su carta de cuatro páginas, Hernández le dijo al presidente Trump que “al igual que usted, presidente Trump, yo he sufrido persecución política”.

Hernández señaló que él ha sufrido persecución política, siendo blanco de la administración Biden-Harris no por haber cometido ningún delito, sino por motivos políticos.

Añadió que al igual que Trump fue atacado por “fuerzas radicales de izquierda” que conspiraron con narcotraficantes para recurrir a acusaciones falsas y de esta forma allanar el retorno del poder de la “izquierda radical hondureña”.

Un total e incondicional Perdón extendido por el Presidente Donald J. Trump a Juan Orlando Hernández.

¡Gracias Presidente Trump @POTUS ! ¡Dios lo bendiga!@JuanOrlandoH es #inocente víctima de #Lawfare y ahora gracias al Presidente Trump se ha corregido esa injusticia. pic.twitter.com/iuM10R2SSR — Ana García de Hernández (@anagarciacarias) December 3, 2025

Hernández expuso como ejemplo de la politización y selectividad de la justicia, el hecho que no se presentaron cargos en contra de altos cargos al interior del Partido Libertad y Refundación (Libre), tras la divulgación de un video en el que se negociaron sobornos con narcotraficantes en el proceso electoral de 2013.

La referencia realizada por Hernández es al video en el que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, buscó financiamiento político para Libre entre reconocidos narcotraficantes, incluido, Devis Leonel Maradiaga, de la estructura Los Cachiros, quien fue uno de los testigos en contra de Hernández.

En la carta, Hernández recordó a Trump sobre una reunión que tuvieron durante la Cumbre Nacional del Consejo Israelí-estadounidense de 2019, en la que Trump lo habría elogiado y lo mucho que significaron para él y su familia esas palabras. A la vez que le recordó sobre su misión compartida, al imitar su decisión de trasladar embajada de Tel Aviv a Jerusalén, haciendo hincapié que se mantuvo “firme a su lado y al de Israel”.

El expresidente fue extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico, donde fue encontrado culpable y condenado a 45 años de prisión.

Pero Trump acordó indultar al exmandatario hondureño. IR