Expresidente Flores destaca ambiente de tranquilidad durante elecciones

Tegucigalpa – El expresidente de Honduras, Carlos Flores Facussé (1998-2002) destacó el ambiente de paz y tranquilidad que ha marcado este domingo durante el desarrollo de las elecciones generales 2025.

“Esa es una demostración de que a pesar de los temores sembrados en el ambiente, los hondureños salieron a votar sin miedo, sin temor, con convicción”, dijo.

Flores Facussé también se refirió a los mensajes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump donde manifestó su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura y anunció el indultó al exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández.

“Cada quien es dueño de sus criterios, de sus opiniones y eso efectivamente nosotros lo respetamos, esa es otra de las virtudes. Saber respetar el criterio de todos y hacer que las discusiones sean elevadas”, abogó el exmandatario. VC