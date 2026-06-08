Expresidente del sindicato del Infop presenta denuncia en contra de funcionarios de la Secretaría de Trabajo

Tegucigalpa – El expresidente del Sindicato de Trabajadores del Infop (SITRAINFOP), Antolino Díaz, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra varias autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, en un proceso relacionado con su destitución ocurrida en noviembre de 2025.

La acusación incluye a personas relacionadas con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, como el exministro Wilmer Fernández, la directora general Brenda Vásquez y al secretario administrativo de la institución, Paolo Vigil.

Sin embargo, la denuncia apunta al actual director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Carlos Suazo, a quien señala como el principal responsable de presuntas acciones ilegales en su contra.

El exdirigente sindical se presentó en acompañamiento de la abogada Dina Meza y representantes de organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos.

Díaz señaló que la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPRODEHU) y la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) fueron los únicos entes que le brindaron acompañamiento durante todo el proceso.

“Nosotros estuvimos en contra de todo el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya y ahora igual seguimos en indefensión”, expresó, al asegurar que lleva meses en búsqueda de una respuesta por parte de la Fiscalía.

El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá determinar si procede con las investigaciones solicitadas por el denunciante. AD