Expresidente del Cohep sugiere el gobierno controlar gasto de combustible de vehículos estatales

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Amílcar Bulnes, pidió al gobierno que controle el gasto del combustible de los vehículos estatales.

“El uso de los recursos públicos, desde el punto de vista del gobierno, deben ser orientados hacia la crisis, – ¿de que forma? – se preguntó el dirigente empresarial para luego responderse: la flota de los vehículos oficiales debe reducirse a cero”.

Propuso que solo circulen los vehículos de las agencias de Seguridad, el Ejército y los servicios de primera necesidad.

Consideró que el dinero que invierte el Estado para el combustible de los vehículos se oriente hacia la productividad del campo.

Bulnes incentivó a que se aproveche la actual coyuntura para que el campo produzca alimentos para los hondureños y para exportación.

El empresario indicó que todos los sectores entre ellos gobierno, empresa privada y hogares hondureños, deben unirse para afrontar el alza del precio del petróleo por el conflicto bélico en el Medio Oriente. (AG)