Expresidente del Cohep revela que apoya a Marlon Lara para que sea el próximo presidente del CN

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, reveló este martes que apoya para que el diputado liberal Marlon Lara sea el próximo presidente del Congreso Nacional.

“A nivel particular, yo he estado apoyando para que esta situación llevemos adelante a Marlon Lara, creo que es una persona conciliadora para presidente del Congreso Nacional”, dijo a periodistas.

Justificó que Lara es una buena opción porque puede obtener un entendimiento entre el Partido Liberal y Partido Nacional para obtener estos beneficios cuando se tenga que buscar consensos.

Facussé consideró necesaria la figura del Congreso Nacional para la aprobación de varias leyes como la segunda vuelta electoral y las reformas para instalar el mecanismo internacional anticorrupción, mejor conocido como CICIH.

Comentó que una empresa privada no invierte en un país cuando no sabe hacia qué dirección quiere llevar el gobierno una nación.

Indicó que la empresa privada apoyará el proceso del gobierno y del Congreso Nacional para atraer inversiones y generar trabajo y empleo en Honduras.

Consultado por la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria, respondió que es una “ridiculez” que quería implementar en Honduras el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, que no funcionó.

Por otro lado, lamentó que muchas oportunidades se dejaron de percibir en la época navideña por la falta de una Ley de Empleo por Hora, y se sorprendió por la postura de los dirigentes sindicales.

Sobre el gobierno de Nasry Asfura, confió que podrá desarrollar un proyecto de generación de empleo y riqueza en el país, por lo que la empresa privada está anuente para sentarse con el próximo mandatario. AG