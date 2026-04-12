Expresidente del Cohep pide que fondos del gobierno se utilice para atender crisis por precio de combustibles

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Amílcar Bulnes, señaló que el uso de los fondos públicos debe ser utilizado para atender la crisis por el aumento del precio del petróleo.

“El uso de fondos públicos, a punto de vista del gobierno, debe ser orientado hacia la crisis”, enfatizó el empresario.

En ese caso, propuso que se reduzca el uso de flota de vehículos del Estado, que solo lo utilice los de seguridad, el Ejército, los servicios de primera necesidad.

Indicó que los fondos públicos deben ser invertidos en la productividad del campo para aprovechar la oportunidad de producir alimentos y exportarlos.

Bulnes mencionó que el gobierno, sector privado y los hogares deben unirse para afrontar la crisis por el alza en los precios de los combustibles.

Durante la semana, el presidente Nasry Asfura admitió que se ha utilizado fondos del gobierno para hacer transferencias de Casa Presidencial a diputados liberales. AG