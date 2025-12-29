Expresidente del Cohep pide certidumbre jurídica al presidente electo Asfura

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy pidió certidumbre jurídica al nuevo gobierno que encabezará Nasry Asfura a partir del 27 de enero de 2026.

– Exigió que la tramitología burocrática se reduzca a la mínima expresión.

Valoró como “positivo” que el Consejo Nacional Electoral (CNE), haya hecho la declaratoria de resultados electorales en el nivel presidencial el pasado 24 de diciembre.

“Ya todos los sectores económicos empezaron a platicar con el presidente electo sobre las diferentes necesidades que tiene el país para salir adelante, generar empleos e inversión”, expresó.

No dudó que Asfura escuchará las demandas del sector privado, con el afán de mejorar las condiciones económicas de Honduras.

[LEER] Nasry Asfura, presidente electo de Honduras

Destacó que el gobernante electo Nasry Asfura viene del sector privado y por lo tanto entiende los problemas que aquejan a la iniciativa privada.

Sikaffy manifestó que “él lo tiene claro, es una persona que va a ayudarnos a sacar al país adelante”.

El representante del sector privado pidió a las nuevas autoridades que se desempeñen con respeto irrestricto a la ley, que combatan las invasiones de tierra, corrijan el problema de la ENEE y que mejoren las tasas de intereses del Banco Central para garantizar las inversiones. JS