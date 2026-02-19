Expresidente del Cohep considera que no es conveniente romper relaciones con China para volver con Taiwán

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé, consideró que el país no debe volver a tener relaciones diplomáticas con Taiwán, y quedarse con China.

Comentó que es positivo tener acercamiento con el gobierno de Estados Unidos porque no se puede estar peleando continuamente con quien recibe la mayor parte de las exportaciones.

En el caso de Taiwán, consideró que no es conveniente romper relaciones con China para volver con el primero.

“China es uno de los países más desarrollados a nivel mundial y la incidencia tecnología que posee supera en gran medida a Estados Unidos”, dijo a periodistas.

Sostuvo que Honduras debe conseguir un tratado con China en la que le otorgue una serie de ventajas y como pueden ayudar en el desarrollo del país.

Facussé padre condenó que no puede volver a suceder que Honduras le tira una patada a las relaciones con China solo para abrir las puertas a Taiwán.

Señaló que Honduras debería buscar la forma de mantener relaciones con ambas naciones para ser un país competitivo, altamente eficiente y productivo. AG