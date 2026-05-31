Expresidente del BCIE propone a Gobierno hondureño “movilidad eléctrica” como alternativa a crisis económica

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, propuso hoy al gobierno hondureño la “movilidad eléctrica” como alternativa a la crisis económica causada principalmente por el alto costo de los combustibles.

El economista dijo que está propuesta ya está en manos de la Secretaría de Energía para que lo envíe al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.

«La movilidad eléctrica es una alternativa sostenible que alimenta las flotas con energía renovables que no requiere mayores costos de operación y mantenimiento para esas unidades», acotó Mossi.

Explicó que la crisis por el conflicto en Medio Oriente va a continuar, aunque indicó que se habla de una tregua de 60 días antes de que se establezca un acuerdo definitivo, por lo que se mantendrá la incertidumbre del precio del petróleo.

El extitular del BCIE refirió que actualmente el barril del petróleo se encuentra 30 dólares arriba del precio de finales de febrero, por lo que el gobierno necesita innovar o buscar alternativas para que el pueblo hondureño pueda sobrellevar la crisis.

Mossi ejemplificó que países como Costa Rica y El Salvador han adoptado medidas de movilidad eléctrica y cuentan con amplia flota de taxis y buses eléctricos.

Honduras debería avanzar hacia ese futuro como una alternativa a la crisis económica, consideró. (RO)