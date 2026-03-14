Expresidente del BCIE exhorta a mejores medidas de subsidio en precio de combustibles

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sugirió este sábado al gobierno de Honduras que tome mejores medidas de subsidio en los combustibles que protejan el precio de los alimentos.

“Espero que el gobierno anuncie nuevo paquete de precios y tenga un subsidio más fuerte para que protejan al pobre, transportistas y precio de las comidas”, dijo Mossi.

Para la próxima semana, el precio de los combustibles en Honduras sufrirá un alza entre cuatro a diez lempiras.

Mencionó que Nicaragua decidió hacer un congelamiento de precios de los combustibles priorizando la paz social.

Mossi recomendó que haya aumentos paulatinos en el precio de los combustibles para el consumidor porque la inflación va a castigar severamente a los pobres.

Finalmente, le deseó sabiduría al presidente Nasry Asfura y su equipo para que busquen medidas de compensación social.

Los aumentos en el precio de los combustibles ocurren por el conflicto en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, lugar donde circula el 20 % de la producción mundial del petróleo. AG