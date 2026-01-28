Expresidente del BCIE califica como positiva la intención de Honduras de retornar al CIADI

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, calificó como positiva la intención del gobierno de Nasry Asfura que Honduras regrese al mecanismo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Comentó que esta solicitud es una señal positiva para el sector privado que Honduras es un país serio y envía un mensaje a la inversión extranjera.

“Es una señal positiva no solamente para Honduras, sino también para el mundo y el sector privado. Honduras es un país serio donde pueden llevarse a cabo inversiones”, dijo Mossi.

Indicó que se debe recordar que el país tiene pendiente 14 casos de demandas con monto de millones de dólares antes que el país saliera de este mecanismo de arbitraje.

[LEER] Nuevo gobierno envía carta de intención para reincorporarse al CIADI

Mossi sostuvo que el arbitraje de CIADI es una facilidad que otorga el Banco Mundial, y que se debe volver a este entorno para mandar un mensaje que en Honduras que hacer negociaciones no es complicado y de bajo costo.

Sugirió que se respete los fallos pendientes del CIADI por potenciales daños que causó la pasada administración en Honduras.

Por otro lado, manifestó que Asfura debe tomar decisiones en financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, sector salud y dar a conocer cómo está el Estado y como atenderá la deuda con los generadores eléctricos, los pagos a los empleados públicos, rubro de la construcción y transferencias municipales. AG