Expresidente del BCIE advierte que exclusión de bonificaciones del cálculo del ISR es una forma de evasión de impuestos

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, advirtió que la reforma para excluir bonificaciones del cálculo del Impuesto sobre la Renta (ISR) es una forma para evadir impuestos.

“Si se aprueba esta reforma es una manera de evadir del pago del ISR, me sorprendería que la Secretaría de Finanzas haya emitido algún dictamen favorable”, dijo Mossi.

Comentó que esta reforma es una contrarreforma a una petición de hace 20 años del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar las formas de como el sector privado evadía el pago del ISR.

Indicó que la inclusión de las bonificaciones en el cálculo del ISR surge porque se detectó que algunas empresas privadas preferían pagar bonos en lugar de sueldos para evadir el cobro del impuesto sobre la renta.

Mossi definió que el ISR es el impuesto que paga todos los que reciben remuneración del sector privado.

Alertó que la exclusión de las bonificaciones tiene efectos fiscales tributarios negativos con relación a la Tesorería General de la República ya que se dejaría recaudar una importante cantidad de dinero.

El expresidente del BCIE señaló que el pago del ISR es el segundo impuesto que más recauda dinero para la Tesorería General de la República. AG