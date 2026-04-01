Expresidente del BCIE advierte que aumento de precio de combustibles podría derivar en un alto índice de inflación

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, advirtió este martes que la escala de precios en los combustibles derivará en un alto índice inflacionario en el país.

En las últimas semanas ha incrementado los precios de los combustibles a causa del conflicto bélico en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esto ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz, lugar donde sale el 20 % de la producción mundial del petróleo.

En ese orden, comentó que las noticias sobre el Medio Oriente son bastante complicadas y que se anticipa que este conflicto durará de dos a tres meses más.

Mossi expresó su preocupación por la falta de sensibilidad de las medidas de subsidios que ha tomado el gobierno hondureño.

Recomendó al gobierno que priorice y otorgue subsidios a los más pobres en productos como el queroseno, diésel y gas LPG. AG