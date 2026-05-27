Expresidente de la CHICO defiende regulación del cemento 

Tegucigalpa– El expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), Gustavo Boquín, garantizó que el reglamento técnico del cemento en Honduras fue un proceso transparente y público para asegurar la calidad del producto que ingresa al país.

Boquín explicó que el proceso de regulación comenzó hace más de tres años, cuando la CHICO convocó distintos sectores para discutir los estándares técnicos del cemento, todo socializado antes de aprobación.

“Aquí nadie puede alegar desconocimiento o que algo se hizo de forma oculta”, manifestó.

El exdirigente empresarial señaló que la postura de la CHICO siempre es que lo importado cumpla con las normas internacionales de calidad.

Boquín rechazó que el reglamento fuera manipulado para beneficiar a empresas nacionales, sin embargo, la actual junta directiva tiene la potestad de investigar cualquier cambio a la normativa.

“Mientras se cumpla la calidad y la normativa internacional no deberíamos tener problemas”, cerró el actual titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). AD