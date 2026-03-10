Expresidente de la CCIC sugiere buscar mecanismos para no depender de productos derivados del petróleo

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, recomendó este martes que Honduras debe buscar mecanismos para no depender mucho de los productos del petróleo ante el conflicto en el Medio Oriente.

Actualmente, hay un conflicto en el Medio Oriente ante los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, cerca del estrecho de Ormuz, lugar donde circula el 20 % consumo del petróleo a nivel mundial.

En ese sentido, Facussé hijo, expresó que preocupa la volatilidad del precio porque el problema de Honduras es que es altamente dependiente de los productos del petróleo, especialmente en la parte de energía y de combustible para los vehículos

“Nuestro país tiene las condiciones, estamos en el trópico recibiendo una cantidad de sol y aprovechar este recurso para aumentar la producción de energía solar”, sugirió.

Facussé mencionó que las casas y negocios deben tener paneles solares y ese exceso de producción se pueda ingresar de vuelta a la red para minimizar el uso de energía a base de combustible.

Advirtió que si el precio del petróleo llegará a subir se traduce en aumento en todos los puntos de la cadena productiva y repercutirá en la inflación.

Apoyó la medida que está implementando el gobierno de subsidios, pero que debe ser temporal y no permanente.

“Los subsidios no pueden ser eternos y necesitamos implementar mecanismos y soluciones a largo plazo para ser eficientes con recursos renovables e insumos propios”, externó.

El subsidio puede funcionar por un tiempo, pero al final el recibo va a llegar a los que pagamos impuesto, y lo terminamos pagando todos, sentenció. AG