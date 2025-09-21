Expresidente de la CCIC opina que la Ley de Justicia Tributaria fue un “capricho mal estructurado”

San Pedro Sula – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, señaló en las últimas horas que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria fue un “capricho mal estructurado” del gobierno.

El viernes se conoció a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no consideraba la Ley de Justicia Tributaria como parte del acuerdo Stand by.

FMI se desliga y se revela que LJT fue un capricho mal estructurado del gobierno, posteó Facussé en su cuenta de red social “X”.

Añadió que la Ley de Justicia Tributaria siempre fue un instrumento político y no económico como alegaba el gobierno.

Facussé enfatizó que Honduras necesita una reforma tributaria que estimule la producción y el crecimiento económico, no una que amenace y antagonice la inversión. AG