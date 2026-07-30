Expresidente de Cohep defiende reforma al sector energético y pide evitar la politización

Tegucigalpa- El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, respaldó la reforma al sector energético y pidió que el debate se mantenga alejado de intereses políticos o particulares, al considerar que los cambios requieren el respaldo de distintos sectores y de organismos internacionales.

Ruiz señaló que su posición ha sido apoyar la reforma porque, a su criterio, cuenta con el respaldo de sectores de la sociedad civil y de organismos internacionales que eventualmente podrían contribuir al financiamiento de las nuevas inversiones que requiere el sistema energético hondureño.

“Se va a ocupar un montón de plata”, afirmó, al destacar la necesidad de buscar recursos para transformar el sector energético del país.

El exdirigente empresarial cuestionó que la discusión sea utilizada con fines políticos o para favorecer intereses particulares o personales. A su juicio, quienes pretendan sacar provecho de esta situación deberían ser señalados, porque la problemática energética afecta directamente a la población y al desarrollo del país.

Ruiz también criticó el deterioro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y cuestionó el concepto de que se trata de “la empresa de todos los hondureños”.

“¿Alguno de ustedes se siente dueño de una empresa que le da un mal servicio, que le cobra más de lo que consume y que no le ha dado ningún dividendo en toda su vida?”, cuestionó.

Asimismo, calificó como “eslóganes populistas” los argumentos que, según él, buscan generar rechazo hacia las reformas sin brindar a la población información suficiente sobre la situación del sector.

Ruiz sostuvo que los problemas del país no se resuelven mediante la confrontación política y expresó su esperanza de que los distintos sectores logren alcanzar un consenso que permita avanzar en la transformación del sistema energético nacional.LB