Expresidente de CCIC destaca cuatro factores para reactivar la producción en Honduras

Tegucigalpa – El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, indicó este miércoles que para reactivar la producción nacional hay cuatro factores clave que incluye suspender cargas fiscales a la producción, liberalizar la energía renovable, optimizar hipotecas inmobiliarias e implementar banda cambiaria dual.
En primer lugar, el empresario señala que se debe suspender cargas fiscales a la producción, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el impuesto sobre sociedades (IS) para producción de granos básicos, esto a fin de recuperar autonomía alimenticia en producción de maíz, arroz y frijoles, y generar empleo masivo.
“Sucesivamente se debe evaluar aplicar misma medida para otros productos agrícolas sujetos a TLCs (Tratados de Libre Comercio)”, sugirió a través de una serie de mensajes en su cuenta de la red social X.
Facussé también indica que se debe liberalizar la energía renovable, específicamente en temas de transmisión, producción y distribución para recuperar autonomía energética.
“La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) debe pluralizar la producción solar. No debemos abrir más espacios para producción con insumos importados – sean gas, búnker, carbón o diésel”, indicó.
En la optimización de hipotecas inmobiliarias por vía fiscal, Facussé señaló que el Banco Central de Honduras (BCH) debe implementar mecanismo de garantías recíprocas para hipotecas inmobiliarias, asimismo eliminar el ISR e IS para préstamos de hipotecas inmobiliarias en sector social.
También sugiere que la Comisión Nacional de Banca y Seguro (CNBS) debe regular el margen bancario eficiente ampliando el volumen y eficiencia de sector construcción para generar empleo masivo.
Una cuarta medida sugerida por el empresario es implementar la segunda banda cambiaria paralela. “La banda actual debe recibir remesas y atender combustibles, alimentos, medicinas, fertilizantes, etc., una segunda banda debe recibir divisas de exportaciones y atender importaciones suntuarias a un precio q refleje el déficit comercial real”, detalló.
Facussé finaliza sugiriendo que las empresas de manufactura y servicios, como turismo, deben clasificarse a la categoría de exportación, mixta y nacional. VC