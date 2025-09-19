Expresidente de BCIE sugiere aprobar el Presupuesto 2026 después de las elecciones

Tegucigalpa – El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi señala que al ser un presupuesto de transición, el proyecto presentado para el ejercicio fiscal 2026 deberá ser aprobado una vez realizadas las elecciones generales del 30 de noviembre.

“Está bien que haya sido presentado, que sea discutido definitivamente pero creería que la función del Congreso Nacional sería esperar el resultados de las elecciones para que el equipo económico del candidato ganador pueda lograr imprimir sus prioridades en ese instrumento de desarrollo”, expresó el economista.

La propuesta de presupuesto que el poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional es de 469 mil 249 millones de lempiras, que representa un aumento de 38 mil millones de lempiras.

Mossi indicó que no es ninguna sorpresa que esta propuesta de presupuesto sea considerada como inflada, pues el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha sabido ejecutar los proyectos de inversión pública de manera eficiente.

En tal sentido, el economista es del criterio de que el nuevo gobierno debe tener esa flexibilidad de escoger las prioridades de su gobierno. VC