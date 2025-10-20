Expresidente de AHDIPPE estima que precios de combustibles se mantendrán estables el resto del año

Tegucigalpa – El expresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), Juan Carlos Segovia señaló que en línea con la tendencia del crudo ha sido hacia la baja, que inclusive debajo de la barrera de los 60 dólares, esperan que el precio de los de los refinados se mantenga a la baja el resto del año.

Segovia detalló que para el caso la gasolina, que normalmente en esta época del año en época que entra al invierno en los Estados Unidos, el mercado más amplio de consumo y su demanda baja, con lo que se reduce el precio, mientras el diésel sube por la calefacción, “sin embargo, como el crudo ha bajado de la barrera de los 60 dólares, esperamos que se mantenga ahí”.

Asimismo, explicó que incluso con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, se está viendo que hay alguna estabilidad con lo que se espera que se mantengan estables los precios de los refinados internamente.

(Leer) Combustible bajan de precio, con excepción del queroseno

Este lunes, la mayoría del precio de los combustibles, a excepción del queroseno, registró una disminución en sus precios, siendo la tercera semana consecutiva que se vuelve a registrar disminución en estos carburantes. VC