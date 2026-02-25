Expresidenta del Colegio de Economistas pide criterios técnicos en supresión de instituciones estatales

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Amparo Canales, la supresión de instituciones del Estado es oportuna porque eficientará el gasto, pero debe hacerse en criterios técnicos y no políticos.

Cabe señalar, que el actual Gobierno se fijó la reducción del gasto público por lo que se requiere de la supresión y fusión de algunas dependencias estatales.

El gobierno de Honduras avanza en 2026 con un plan de reestructuración que incluye la fusión y eliminación de al menos 37 a 38 instituciones públicas.

El objetivo principal es reducir la duplicidad de funciones, disminuir gastos de personal y alquileres, y optimizar la administración centralizada.

En ese orden, la economista indicó que el cuidado que se debe tener es que las cancelaciones o traslados del personal sean tomando en cuenta la normativa vigente y el debido proceso, al igual que el reconocimiento de los derechos de los trabajadores para evitar demandas en el futuro.

“Es sumamente importante que esto se haga con criterio técnico y no político porque esto es lo que deja el espacio para que las personas hagan valer sus derechos y ahí es cuando estas demandas, al no seguirse el debido proceso”, enfatizó la economista. (RO)