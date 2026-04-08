Expresidenta del CMH lamenta persistente deterioro y corrupción del sistema de salud, “el Estado ha fallado”

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, denunció la incapacidad de los distintos gobiernos hondureños para resolver los problemas estructurales del sistema de salud, así como la corrupción que ha imperado durante años en la Secretaría de Salud.

“Nosotros hemos visto la incapacidad de los gobiernos desde hace varios años de poder resolver los problemas en el sistema de salud y la corrupción que ha habido alrededor de la salud, que ha sido escandalosa y ha movilizado a la población a hacer reclamos”, afirmó Figueroa.

La también exdiputada criticó también el clientelismo político en la contratación de personal gerencial dentro de la Secretaría de Salud, y sostuvo que la institución, lejos de mejorar, ha sufrido un deterioro deliberado. Según Figueroa, esto ha generado no solo corrupción, sino también negocios privados alrededor de servicios que el Estado no logra proveer.

“Todos hemos visto cómo laboratorios, hospitales y farmacias privadas crecen por la incapacidad del sistema público. Esta privatización ha sido consecuencia de la incapacidad del Estado”, explicó.

Eterna construcción de quirófanos

La expresidenta cuestionó la falta de avance en proyectos clave, como la construcción de quirófanos en el Hospital Escuela y otros hospitales. “Desde el primer mandato de Juan Orlando Hernández se dispuso dinero para esta obra, y 16 años después sigue sin completarse.

A renglón seguido cuestionó ¿Cómo es posible que en el sector privado se construyan edificios de más de 20 pisos en menos de un año, y que en el Hospital Escuela sigamos esperando?”.

Figueroa también criticó los programas de atención privada financiados por el Estado, considerados ineficientes y costosos. “Estas soluciones no son costo-efectivas y no resuelven el problema de fondo. Se necesitan medidas preventivas, atención oportuna y detección temprana de los pacientes”, subrayó.

Responsables administradores del Estado

La expresidenta del CMH, señaló que la responsabilidad recae en los administradores públicos, y lamentó que la situación actual no permite siquiera identificar a un ministro responsable, porque ni siquiera se ha nombrado un ministro de Salud. Según Figueroa, la corrupción y la incapacidad para manejar los fondos públicos se repiten en cada gobierno, incluyendo el actual.

El IHSS igual o peor

Asimismo, denunció deficiencias en la atención hospitalaria y en el sistema de seguridad social. “Hay pacientes que pasan días en una silla por falta de camas; biopsias que tardan seis meses en obtener resultados.

Figueroa en otro ejemplo de mala gestión alertó sobre la crisis en el sistema de vacunación que se ha deteriorado y actualmente hay anuncios de que puede haber tosferina en adultos y no hay vacunas para la población adulta.

De igual forma, remarcó que se dan nombramientos políticos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que priorizan intereses políticos sobre la capacidad profesional, al tiempo que dijo que no comprende que hace el Gobierno nombrando al titular del IHSS, si quienes pagan son los asegurados.

Añadió que a la luz de las evidencias esta que no solventan la situación, las administraciones sin importar el gobierno de turno, la situación sigue igual, en el caso actual reconoció que van pocos meses del actual gobierno, sin embargo, criticó que tampoco se ven avances ni han explicado con certeza cómo recuperarán el sistema público, mientras avanzan en acciones con las que se continúa privatizando los servicios.

Finalmente, “El sistema de salud está colapsado, y necesitamos recuperar el sector público con transparencia y profesionalismo, no con soluciones parciales en el sector privado”, concluyó. LB