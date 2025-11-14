Expresidenta del CHE advierte que colocar bonos en este momento sale más caro

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo advirtió que colocar bonos de Estado en este momento resulta más caro, con altas tasa de intereses y con plazos cortos.

“El problema radica en que cuando se aprobó el presupuesto para 2025, había un monto que iba ser financiado con deuda”, dijo Castillo al recordar que al mes de noviembre estaban pendientes la suscripción de dichos préstamos, los que no se han concretado por la falta de aprobación en el Congreso Nacional.

(Leer) Gobierno no aclara incremento de 200 millones de dólares en bonos soberanos: Roberto Lagos

Pero, resaltó que “cuando se espera hasta último momento, se consigue fuentes de financiamiento que son más caras, se consigue, ya sea a través del bono soberano o a través de deuda interna, tenemos que pagar tasas de interés más altas y períodos de repago de la deuda más cortos”.

El último bono soberano se colocó a una tasa de 8.72 % y según la expresidenta los economistas un nuevo bono de 200 millones de dólares se colocaría a una tasa de interés similar, ya que es una reapertura del mismo bono.

En tanto si se recurre a deuda interna, las tasas de interés también son altas.

Con estas condiciones, recordó la economista, se ejerce mayor presión sobre el presupuesto.Para Castillo, lo ideal era desde el inicio, que cuando todavía se podía llegar a consensos en el Congreso Nacional, tratar de aprobar esos préstamos para poder financiar los gastos pendientes. VC