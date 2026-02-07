Expresidenta de la CSJ sugiere reactivar Consejo de la Judicatura, y sostiene que no es una figura negativa

Tegucigalpa – La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales, señaló que se debe reactivar el Consejo de la Judicatura y seleccionar adecuadamente a las personas que hagan un trabajo responsable.

La figura del Consejo de la Judicatura se encarga de la selección y sanción de jueces y magistrados en el circuito judicial.

Es el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, encargado de la gestión, vigilancia y la carrera judicial, incluyendo la selección y sanción de jueces, y regula los concursos de méritos, capacitaciones y la administración interna de los juzgados.

Sostuvo que la figura del Consejo de la Judicatura no es mala ni negativa, está establecido en la Constitución de la República, pero que el problema en el pasado es por comportamiento de algunos.

“Nuestra Constitución no es mala, quienes han actuado mal son los funcionarios en la que se les ha depositado autoridad, pero se ha salido de los límites”, dijo a periodistas.

Morales indicó que el debilitamiento del sistema judicial ha sido la selección inadecuada de jueces, que se atribuye a la falta de capacitación de los funcionarios judiciales.

Aunque remarcó que la figura del pleno de magistrados de la CSJ debe seguir de representando este poder del Estado y encargarse de la selección de funcionarios judiciales.

Por otro lado, resaltó el trabajo hasta el momento del Congreso Nacional y seguir con esa línea de respeto al derecho, no repetir historias del pasado ni destituir funcionarios de forma incorrecta. AG