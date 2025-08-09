Expresidenta de la CSJ sugiere crear controles de vigilancia y supervisión en instituciones de justicia

Tegucigalpa – La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales, sugirió crear controles de vigilancia y de supervisión para mejorar el funcionamiento de cada institución del Estado a nivel de justicia.

Mencionó que el principio de imparcialidad debe rectorar en cada fiscal y magistrado de la CSJ para la aplicación objetiva de la ley.

“Todas las instituciones estatales necesitan tener controles de vigilancia, supervisión y de disciplina permanente que permita controles para sancionar o aplicar los mecanismos que permitan tener la idoneidad en cada una de las organizaciones”, señaló.

Morales indicó que cuando no hay imparcialidad en aplicación de la ley, son en acciones relacionadas con temas políticos.

Recordó la importancia de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, espacio en la que se da la aplicabilidad, el fiscal, magistrado y el ministro de Seguridad se sentaban a dialogar y dilucidar toda la problemática.

La expresidenta de la CSJ dijo que en la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal salían los grandes acuerdos que permitían una interacción del sistema y sector justicia de una forma más programática e inducida.

“Hoy nos tiene como sociedad inmersos en un proceso político, pero que también nos distrae de las tareas fundamentales de la aplicación de la justicia”, reflexionó. AG