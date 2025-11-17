Expresidenta de economistas estima que Honduras cerrará con un nivel de deuda de $18 mil millones

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales estimó que este año Honduras cerrará con un nivel de deuda sobre los 18 mil millones de dólares, además de un aumento de recursos para pago de servicio deuda en el presupuesto de 2026.

“Se puede cerrar este año con una deuda de un poco más de 18 mil millones de dólares y esto ejerce una presión fiscal fuerte con recursos que perfectamente podrían asignarse a salud o educación”, indicó la economista.

(Leer) Deuda pública aumentó $3,272 millones en lo que va de la administración Castro

“Este presupuesto previsto para el 2026 tiene casi 72 mil millones para el pago de servicio de la deuda y esto va en detrimento a la asignación de recursos”, indicó al agregar que el financiamiento externo debe ser para actividad que contribuyan al crecimiento económico, como la inversión pública, «pero si estamos endeudando para cubrir gastos corrientes es una deuda demasiado onerosa».

Canales agregó que además del incremento de la deuda, el próximo gobierno tendrá que eficientar el tema de la recaudación, abrir un poco más el espacio fiscal para poder generar ingresos y depender menos del endeudamiento.

La economista refirió que la colocación de bonos al cierre de la administración de Xiomara Castro es con plazos más cortos, y destacó que la carga que se tiene en la actualidad es por el vencimiento de los pagos de los bonos emitidos en 2017.

De acuerdo al informe la deuda pública total de la Administración Central de la Secretaría de Finanzas (Sefin), cuando la administración Castro tomó posesión, la deuda pública era de 15 mil 679 millones de dólares, es decir 4 mil 321 menos que el monto que aseguran varios funcionarios cuando hacen referencia al endeudamiento que encontraron al gobierno, pues según su discurso, este monto era de 20 mil millones de dólares. VC