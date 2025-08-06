Expresidenta de CSJ: En la actualidad no existe respeto al debido proceso

Tegucigalpa – La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) (2002-2009), Vilma Morales considera que en la actualidad “no hay el respeto al debido proceso” en el sistema de justicia en el país.

“Yo creo que es importante tener que reconocer las cosas que se hacen bien y las cosas que no han sido adecuadas al país”, dijo tras agregar que a su criterio hay muchos cuestionamientos sobre todo de naturaleza política, temas que deben ser superados, puntualizó.

Morales señaló que para eso, las tareas realizadas desde el sistema de justicia deben ser conducidas por la objetividad de quienes intervienen en la impartición de justicia.

“Si no se mejora los procesos de selección, los procesos en los cuales un funcionario o un empleado desde el personal de apoyo en los tribunales de justicia tienen que estar verdaderamente capacitados, preparados, pero fundamentalmente siguiendo un proceso de selección que permita la idoneidad, que no haya compromisos de otra naturaleza”, afirmó.

La expresidenta del poder Judicial manifestó que en la actualidad la población está muy dividida, “creo que no es el mejor momento que vive el país, no es el mejor momento de aplicación de la ley, no es el mejor momento de hablar de la imparcialidad, porque considero que hay casos que sí definitivamente deban sancionarse y castigarse pero debe hacerse en el más estricto respeto del debido proceso, que se respete la constitución, que se respete realmente los derechos que puede tener cualquier persona imputada y que al final esa persona tiene todavía su estado de inocencia, cualquiera que sea la persona que esté en ese espacio”, aseveró. VC