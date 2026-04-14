Expresidenta de CSJ defiende que nombramientos estaban bajo sus facultades, “quizás uno o dos no cumplían requisitos”, dice

Tegucigalpa – La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando reiteró este martes que las decisiones tomadas en su administración con los nombramientos estaban bajo sus facultades, “habrá que esperar la auditoría de este ente ya que se está violentando el decretó 5-2011”, afirmó.

-“A último minuto tome la decisión de no someterme a un juicio político”, confesó.

-“Hay cosas que no pueden salir a luz pública”, dijo sin especificar.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) canceló en las últimas horas alrededor de 180 nombramientos hechos en febrero por la expresidenta Rebeca Ráquel Obando en este poder del Estado.

Detalló que hubo dos propuestas; una de ellas que se anularan todos los nombramientos que son como 190, pero ellos dicen que desde el 1 de febrero hasta la fecha, pero estarían violentando el decreto 5-2011 porque yo tenía plenas facultades para hacer los mismos hasta el día 20 de febrero que fue cuando salió publicado en La Gaceta las reformas hechas por el Congreso Nacional.

“Considero que no es viable e incorrecto que traten de mermar las facultades que una presidenta ha tenido en funciones, está bien que ellos quieran revisar, pero eso debe de contar del 20 de febrero en delante”, arguyó.

Sostuvo que estos nombramientos tienen que ser revisados por la auditoría y que será el dictamen de la misma los que definirán si las personas nombradas cumplen o no con los requisitos.

“Estoy segura que la mayoría de los nombramientos cumplen con los requisitos, tal vez uno o dos no, pero no me voy a pronunciar en ese sentido, pero estoy segura que actué conforme a mis facultades y en favor de la justicia y tener una justicia pronta, transparente y definitivamente hay vacantes y necesidad de nombramientos”, expresó.

Reiteró que esperará la auditoría que está realizando el Poder Judicial y su resolución.

Los concursos

“Hemos visto hacia atrás y vemos que no ha habido concursos, el último concurso que se hizo fue en 2023, pero fue un concurso para convalidar unos cargos que ya estaban dentro del Poder Judicial para dejarlos con permanencia”, indicó.

Agregó que “un concurso abierto, no lo he visto, ni lo conozco, ya había girado instrucciones desde octubre del año pasado para que se hiciera un concurso, pero en eso se vivieron las elecciones, por lo que espero que esto se aclare por el bien de la justicia, Honduras no merece seguir transitando por un estado de derecho que sea débil por lo que se debe de fortalecer todos y cada uno de los poderes del Estado”.

Afirmó que el Poder Judicial debe de fortalecer su independencia para generar garantías al pueblo hondureño.

Juicio Político

Detalló que es difícil decir lo que pasó, la determinación de renunciar a la presidencia la tomó hasta el último instante, porque estaba dispuesta a someterme al juicio político porque no ha cometido ningún delito, al final fue una decisión propia.

“Hoy en día no sabemos de qué se le puede acusar a uno, fue por eso que decidí renunciar, no someterme a un juicio político lo hice por mi familia, para que no tuvieran repercusiones, el pueblo hondureño debe de saber que todo lo actuado fue bajo las facultades que la ley le da”, señaló en declaraciones a HCH vespertino.

Apuntó que ella no se quiso someter a un juicio político y que no piensa hablar de lo que pasó, “hay cosas que no deben de salir a luz pública, agradezco el deseo por dar a conocer la realidad del pais, pero hay cosas que no se pueden ventilar”. IR