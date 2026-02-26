Expresidenta de CHE pide que reducción de Presupuesto sea para priorizar sectores sensibles y productividad

Tegucigalpa- La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Amparo Canales, calificó como un hecho histórico la reducción de 39 mil millones de lempiras en el Presupuesto General, al señalar que tradicionalmente el gasto público tiende a incrementarse cada año entre un 5 % y un 8 %.

-Amparo Canales califica como “histórica” la reducción presupuestaria y pide priorizar salud y educación.

“Generalmente el presupuesto tiende a incrementarse año con año, y esta reducción deja el presupuesto en niveles similares a los de 2025”, explicó la economista, quien subrayó que el verdadero desafío no es solo la disminución del monto, sino la forma en que se priorizarán los recursos.

Canales indicó que el gobierno debe realizar una reprogramación presupuestaria y enviarla a la brevedad al Congreso Nacional, ya que actualmente las instituciones públicas están operando con el presupuesto de 2025, pero sin incorporar las nuevas prioridades de la administración actual.

A su criterio, la reducción no debería traducirse en un deterioro en la entrega de bienes y servicios a la población. Por el contrario, consideró que es una oportunidad para mejorar la calidad del gasto público y hacerlo más eficiente.

También señaló que podría registrarse una disminución en el financiamiento mediante deuda. Recordó que en el presupuesto 2025, de cada lempira asignado, 28 centavos debían financiarse con recursos provenientes de endeudamiento interno o externo. “Se espera que para este año se reduzca ese monto y que mejore la eficiencia del gasto”, apuntó.

La economista insistió en que el objetivo debe ser destinar mayores recursos a inversión productiva para fortalecer la economía interna y atender las principales demandas de la población. En ese sentido, enfatizó la necesidad de una verdadera priorización del gasto en sectores sensibles como salud y educación.LB