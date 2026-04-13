Expresidenta de CHE pide ejecución eficiente del presupuesto 2026

Tegucigalpa- La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, manifestó que el Presupuesto General de la República reformulado para 2026 debe traducirse en acciones concretas y una ejecución eficiente, especialmente en el área de inversión pública.

“Esperamos que sea un presupuesto que priorice y que el discurso se traduzca en acciones concretas”, señaló la economista, al tiempo que advirtió que en años anteriores se ha registrado una baja ejecución presupuestaria, particularmente en proyectos de inversión.

El señalamiento surge luego de que el Gobierno, a través del Consejo de Secretarios de Estado, aprobara la semana pasada el Proyecto de Presupuesto Reformulado 2026, el cual asciende a 444,265.8 millones de lempiras.

De acuerdo con lo informado, por diputados alrededor del 80 % del presupuesto está orientado a sectores clave como salud, seguridad, educación e inversión, así como al fortalecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.

El proyecto presupuestario ya fue remitido al Congreso Nacional de Honduras, donde se espera su aprobación en el transcurso de esta semana, tras acumular más de tres meses de retraso.

Analistas consideran que el reto principal no solo radica en la asignación de recursos, sino en garantizar su correcta ejecución para impactar de manera efectiva en el desarrollo económico y social del país.LB