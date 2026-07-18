Expresidenta Castro recupera cuenta de “X” tras ser hackeada en las últimas horas

Tegucigalpa – La expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) informó que recuperó durante las últimas horas su cuenta de la red social “X” tras ser hackeada.

El día anterior, la cuenta de la exmandataria hondureña fue hackeada por desconocidos que empezaron a postear y que eliminó varias de sus publicaciones anteriores y haciendo comentarios jocosos.

Esta mañana, la cuenta fue recuperada y está en control de Castro, aunque perdió las publicaciones realizadas antes del hackeo.

La cuenta establecida, todavía tiene más de 400 mil seguidores, posee la descripción como presidenta en el período 2022-2026, pero no hay ninguna publicación. AG