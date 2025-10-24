Exposición de equipo militar ruso destruido en Kiev

Foto del díaExposición de equipo militar ruso destruido en KievPor: EFE24 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Una chica ucraniana consulta su teléfono móvil sentada cerca de tanques expuestos como parte del equipo militar ruso destruido en Kiev, Ucrania, este viernes, en medio de la invasión rusa en curso. EFE/ Sergey Dolzhenko Noticias recientes PolíticaEl jefe de las FFAA sabe perfectamente por qué de sus “imprudencias”, indica analista PolíticaRixi dice que tiene identificado a sus enemigos: “liberales-nacionalistas” CalienteMatan sexagenaria en Lempira DeportesXabi Alonso: «Victoria importante, merecida e incluso corta» Política“No es injerencia, son facultades que me da la Constitución”: Rossevelt Hernández