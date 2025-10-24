spot_imgspot_img
Foto del día

Exposición de equipo militar ruso destruido en Kiev

Por: EFE

Una chica ucraniana consulta su teléfono móvil sentada cerca de tanques expuestos como parte del equipo militar ruso destruido en Kiev, Ucrania, este viernes, en medio de la invasión rusa en curso. EFE/ Sergey Dolzhenko

