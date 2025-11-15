Exportadores de café aplauden eliminación de arancel al café por parte de EEUU

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Adecafeh), Basilio Fuschich, destacó este viernes que la noticia de que Estados Unidos eximirá a nivel global de aranceles al café, los bananos y ciertos productos de carne de res que ingresen a ese país, quita un peso de encima.

“El arancel en café nos lo lleva a cero, nos lo ha quitado y fuera del café hay muchos productos también que antes iban a pagar el 10 % y ahora quedaron en cero”, refirió.

Previo al anuncio, el gremio cafetalero estaba muy preocupado, pues ese 10 % representa una diferencia que se traduce en más de 30 dólares.

“Ahorita, con un millón de sacos que vienen de nuestra cosecha y a los niveles de cosecha que se manejan, que no baja de 400 dólares, iba a impactar fuertemente, pero gracias a Dios, ya estamos en cero”, celebró al tiempo que expresó esperanza de que las negociaciones entre Honduras y EEUU avancen. VC