Exportaciones de café y remesas impulsan ingreso de divisas

Tegucigalpa – El Banco Central de Honduras (BCH) informó que al 31 de agosto de 2025 se han canalizado al mercado cambiario 13,243.3 millones de dólares, cifra que supera en 1,060.8 millones de dólares lo registrado en el mismo período de 2024.

De acuerdo con los datos oficiales, este aumento en la disponibilidad de divisas se debe principalmente al repunte en las exportaciones de café, que alcanzaron 1,650.2 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 88% respecto al año anterior. A ello se suma el constante incremento en las remesas familiares, que ya suman 7,940.3 millones de dólares, con un alza del 25%, y el avance en las exportaciones de servicios, con una variación positiva del 33%.

El BCH destacó que en agosto se adjudicó alrededor del 96% de las divisas ofertadas en subasta, con el 62% del monto presentado a precios distintos al techo de la banda cambiaria y un 57% por debajo del centro de la misma. Esto refleja, según el ente, que las decisiones de los participantes influyen directamente en la trayectoria del Tipo de Cambio de Referencia (TCR).

En cuanto al destino de las divisas, el informe señala que varios sectores han tenido una mayor asignación en comparación con el año anterior. Sobresalen el comercio con un crecimiento del 7%, manufacturas con 14%, financiero con 48%, agroindustria con 33% y servicios diversos con 10%.

El incremento de divisas también ha permitido mantener niveles adecuados de reservas internacionales, lo que contribuye a la estabilidad del mercado cambiario y al abastecimiento de los sectores productivos.LB