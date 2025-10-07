Exportaciones de café y récord en remesas impulsan mayor disponibilidad de divisas en Honduras, según el BCH

Tegucigalpa- El Banco Central de Honduras (BCH) informó que, en coordinación con los Agentes Cambiarios Autorizados, ha canalizado USD 14,795.9 millones al mercado cambiario al 30 de septiembre de 2025, cifra superior en USD 1,187.4 millones al monto registrado en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el BCH, está mayor captación de divisas, junto con las medidas de política económica adoptadas, ha contribuido a una estabilización gradual del mercado cambiario, logrando una adjudicación en las subastas cercana al 100% durante el mes de septiembre, conforme a los precios ofertados por los demandantes y el monto dispuesto por la institución.

El ente emisor destacó que el 83% del monto adjudicado en las subastas se presentó a precios distintos al techo de la banda cambiaria, y de este porcentaje, el 80% estuvo por debajo del centro de la banda, lo que refleja una mayor flexibilidad en las decisiones de los participantes y una influencia directa en la trayectoria del Tipo de Cambio de Referencia (TCR).

Entre los factores que explican la mayor disponibilidad de divisas destacan: Exportaciones de café: USD 1,724.9 millones (frente a USD 915.3 millones en septiembre de 2024).

Remesas familiares: USD 9,079.9 millones (en comparación con USD 7,194.4 millones un año antes).

Exportaciones de servicios: USD 1,606.5 millones (USD 1,199.8 millones a septiembre de 2024).

Gracias a estos flujos positivos, el BCH logró incrementar la asignación de divisas a los sectores demandantes, entre ellos el comercio, manufactura, sector financiero, agroindustria y pago de servicios diversos, que se vieron favorecidos en comparación con el año anterior.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso de mantener niveles adecuados de reservas internacionales, lo que garantiza la estabilidad del mercado cambiario y permite atender las necesidades de divisas de manera equitativa y oportuna, estimulando la competitividad y el crecimiento de la economía nacional. LB