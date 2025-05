Exportaciones de café podrían generar 2,000 millones de dólares en divisas este año, estima el IHCAFE

Tegucigalpa- Las exportaciones de café hondureño podrían alcanzar los 2,000 millones de dólares en divisas al cierre de 2025, si se logra cumplir la meta de exportar 7 millones de quintales, informó el vicepresidente del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), Mario Suazo.

-Honduras debe aprovechar coyuntura internacional favorable, pero sin financiamiento el café hondureño no podrá aprovecharla”: Mario Suazo.

“Ya superamos los 1,200 millones de dólares en divisas y estamos a los niveles del año pasado, que incluso vamos a superar”, destacó Suazo, al tiempo que subrayó que el país enfrenta una coyuntura internacional con precios altamente favorables para el grano.

Sin embargo, el representante del IHCAFE advirtió que, para aprovechar esta oportunidad histórica, es urgente resolver los problemas de financiamiento que enfrentan los productores. “Necesitamos nutrir adecuadamente nuestras fincas y eso solo es posible con capital. Estamos discutiendo un decreto de ley que permita refinanciar y readecuar la deuda del sector, así como acceder a capital fresco para la restitución de fincas”, explicó.

Además, enfatizó la importancia de fortalecer institucionalmente la Vice Secretaría de Caficultura, para que puedan desarrollar proyectos dirigidos especialmente al pequeño caficultor.

Suazo también hizo un llamado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que aún no ha definido el monto oficial de la deuda del sector cafetalero. “Lo fundamental es que la ley no se quede en papel, sino que active mecanismos que realmente permitan a los productores acceder a recursos. Esto no se trata de condonar, sino de readecuar. Los precios nos permiten pagar, pero necesitamos condiciones adecuadas de financiamiento”, apuntó.

El café sigue siendo uno de los pilares económicos de Honduras y una de las principales fuentes de divisas para el país. La expectativa de alcanzar los 2,000 millones de dólares en ingresos por exportaciones coloca al rubro en una posición clave dentro del panorama económico nacional, concluyó.LB