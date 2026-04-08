Exportaciones de café pasan los 4 millones de quintales y generan $1,400 millones en divisas

Tegucigalpa – El subsecretario de Caficultura, Francisco Ordóñez, presentó un balance positivo sobre el comportamiento del sector cafetalero durante la cosecha 2025-2026. Según las estadísticas del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), la actividad exportadora ha logrado cifras sólidas que mantienen el optimismo en el sector, citó.

Hasta la fecha, el país ha registrado la exportación de más de 4 millones de quintales de café, lo que se traduce en un ingreso de 1,400 millones de dólares en divisas. Estas cifras confirman que se están cumpliendo los pronósticos establecidos al inicio del ciclo productivo.

Las autoridades estiman que el ritmo de producción se mantendrá constante, con la meta de alcanzar los 7 millones de quintales exportados para el cierre del mes de septiembre.

Respecto a la situación de los precios en el mercado internacional, el subsecretario Ordóñez señaló que se observa una etapa de estabilización, y los valores actuales oscilan entre los 280 y 300 dólares por quintal.

Si bien la cifra es menor a los picos históricos que llegaron a los 400 dólares, se considera un precio favorable para la sostenibilidad de la industria, anotó.

Para garantizar que los flujos de producción no se detengan, el Gobierno continúa ejecutando programas de asistencia técnica y financiera, según informó Ordóñez, quien amplió que durante este año se mantiene la entrega de fertilizantes e incentivos adicionales, diseñados para fortalecer la capacidad operativa de los caficultores en las distintas regiones del país.

«Se van cumpliendo los pronósticos de lo esperado y esperamos llegar a los 7 millones de quintales a septiembre que es el final de la cosecha», puntualizó el funcionario.LB