Expojuniana 2026 generará más de L 150 millones en circulante para la economía sampedrana

Tegucigalpa- La Expojuniana 2026, en su edición número 34, proyecta generar un circulante superior a los 150 millones de lempiras, beneficiando a diversos sectores económicos de San Pedro Sula, informó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karin Qubain.

Durante el lanzamiento de una de las principales actividades de la Feria Juniana, Qubain destacó que el evento se ha consolidado como un espacio clave para el impulso del comercio, el emprendimiento y la generación de oportunidades de negocio en la capital industrial del país.

“Estimamos que esta edición generará un circulante superior a los 150 millones de lempiras que beneficiará a todos los sectores vinculados”, afirmó el dirigente empresarial.

El presidente de la CCIC resaltó que la Expojuniana reúne cada año a cientos de empresas y emprendedores que encuentran nuevos clientes y oportunidades comerciales, mientras miles de familias disfrutan de un ambiente seguro y de entretenimiento.

Asimismo, señaló que la feria refleja la capacidad productiva y el dinamismo económico de San Pedro Sula, consolidándose como uno de los principales motores económicos de Honduras.

La edición 2026 se desarrolla en el marco de la conmemoración del 490 aniversario de la fundación de San Pedro Sula, una fecha que, según Qubain, fortalece el sentido de identidad y orgullo de la ciudad.

“Queremos que esta Expojuniana siga siendo un motivo de orgullo para todos; que sea una feria donde las familias disfruten, los negocios crezcan y donde San Pedro Sula muestre su alegría, hospitalidad y capacidad de unirnos”, expresó.

Las autoridades esperan una importante afluencia de visitantes durante el desarrollo de la feria, lo que contribuirá a dinamizar sectores como comercio, turismo, gastronomía, transporte y servicios.LB