Expo HORECA Honduras 2026 presenta WORKSHOPS con Inteligencia Artificial diseñado para diagnosticar el nivel de competitividad de los negocios del sector

Tegucigalpa – En su próxima edición, Expo HORECA Honduras 2026 da un paso adelante en la profesionalización del sector al presentar sus workshop especializados que introducen, por primera vez en el país, el uso de Inteligencia Artificial diseñada exclusivamente para el canal HORECA, con un enfoque práctico y orientado a resultados.

– Una plataforma de alto valor que conecta marcas con decisores de compra y acelera el crecimiento de la categoría en el canal HORECA.

Estos Workshops se desarrollarán los días 28 y 29 de mayo, en el marco de la cuarta edición de Expo HORECA Honduras 2026, y están concebidos como una experiencia de formación dirigida a restaurantes y hoteles que buscan mejorar su desempeño operativo, fortalecer su propuesta de valor y tomar decisiones basadas en datos reales de su negocio.

A diferencia de los formatos tradicionales de capacitación, este workshop incorpora cuatro herramientas de Inteligencia Artificial diseñadas para diagnosticar negocios del sector en áreas como: rentabilidad, cultura de servicio, marketing digital y digitalización. Cada participante podrá acceder a estas herramientas desde su propio dispositivo y generar, en tiempo real, un diagnóstico personalizado, alineado a la realidad de su establecimiento.

“Los Workshop responden a una necesidad del sector: pasar del conocimiento a la acción. Es un espacio pensado para que los participantes obtengan información sobre su negocio y puedan tomar decisiones estratégicas con impacto real”, señaló Ligia Illescas, directora de Brontë Connection.

El valor diferencial radica en que el proceso formativo no se queda en la teoría. Los resultados obtenidos a través de las herramientas de Inteligencia Artificial se traducen en insumos concretos y accionables, que los participantes pueden implementar de inmediato en la operación diaria de sus negocios. Esta combinación de formación especializada y output tangible convierte a este workshop en una propuesta inédita en el sector HORECA en Centroamérica.

Para Grupo Financiero de Occidente, patrocinador del evento, este tipo de espacios representan un aporte directo al desarrollo del sector. “Iniciativas como los Workshop fortalecen la profesionalización de la industria y brindan herramientas reales para mejorar la gestión de los negocios, impulsar su competitividad y generar un impacto positivo en el desarrollo económico del país”, destacó Leonel Rivas, gerente corporativo de mercadeo y estrategia comercial del Grupo.

La participación en los Workshop es gratuita, con cupos limitados, en coherencia con su enfoque de trabajo en grupos definidos y con acompañamiento especializado, orientado a maximizar el valor de la experiencia.

Forman parte de una agenda de contenido ampliada de Expo HORECA Honduras 2026, que incluye además talleres prácticos, espacios de show cooking y la participación de más de 120 empresas proveedoras nacionales e internacionales, consolidando al evento como la principal plataforma de negocios, formación e innovación para el sector HORECA en el país.

Adicionalmente, Expo HORECA Honduras 2026 desarrollará un taller multisectorial dirigido a 100 líderes del sector turismo, con el objetivo de generar una ruta de trabajo colaborativa para el desarrollo de destinos y el fortalecimiento del ecosistema turístico y gastronómico de Honduras.

Expo HORECA Honduras 2026 se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en Expocentro, San Pedro Sula, consolidándose como el principal punto de encuentro para profesionales de hoteles, restaurantes y cafeterías en el país. Para más información sobre el evento y su agenda, visite www.expohorecahonduras.com.