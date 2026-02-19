Explota un coche frente a la embajada de Estados Unidos en Armenia

Tiflis – Un coche explotó este jueves frente a la embajada de Estados Unidos en la capital de Armenia, Ereván, sin que haya trascendido información sobre posibles víctimas del suceso, informaron medios locales.

De acuerdo con el portal Shamshyan.am, en el lugar de la explosión se declaró un incendio, al que acudieron los equipos de bomberos.

El medio indica que el tráfico en la zona afectada fue temporalmente cortado para la seguridad de los conductores.

La Policía armenia trabaja en el lugar de los hechos para identificar al dueño del vehículo que explotó y las causas del suceso.

La embajada de EE.UU. en Armenia, país vecino de Irán, es una de las misiones diplomáticas estadounidenses más grandes en el mundo.

Precisamente, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, se encuentra hoy en Washington para asistir a la primera reunión de la Junta de la Paz, creada por el líder estadounidense, Donald Trump. JS